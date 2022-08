Die Polizei sucht einen einen 76 Jahre alten Mann aus dem Dürkheimer Ortsteil Leistadt. Klaus D. wird nach Angaben der Kriminalpolizei Neustadt seit Samstag vermisst. Der Leistadter wurde zuletzt gegen 21.30 Uhr in der Straße Im Stephansstück in Bad Dürkheim gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 76-Jährige könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden. Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und etwa 70 Kilogramm schwer. Er wird als hager oder schlank beschrieben. Er hat eine Stirnglatze mit grauem Haarkranz. Bekleidet ist er mit einer kurzen braunen Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Er soll weder Schuhe noch Strümpfe tragen.

Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854 4610 oder in jeder Dienststelle entgegen.