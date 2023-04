Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Halbausgetrunkene Schnapsflaschen auf dem Spielplatz, Pizzakartons und sonstige Fastfood-Hinterlassenschaften, Überreste von Joints – Corona-Partys von Jugendlichen am Spielplatz und im Naherholungsgebiet sorgen in Weisenheim am Sand für Ärger. Aber was tun, wenn Kontrolle schwierig ist?

Ortsbürgermeister Michael Bähr (CDU) und der Erste Beigeordnete Klaus Mathis (FWG) suchen nach Lösungen. Seit Wochen treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene nahe des Reitvereins