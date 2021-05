Jeder Tag eine neue Herausforderung. Kein Ende in Sicht. Immer Angst in der S-Bahn oder im Supermarkt, wenn jemand hustet. Stets dieselbe Sorge, wenn einer in der Familie Fieber bekommt, sich aber wohl nur eine normale Erkältung eingefangen hat. Und wehe der eigene Hals kratzt. Was Corona mit uns macht, tut uns nicht gut. Und doch muss es ja irgendwie weitergehen. Am besten mit Mut und Zuversicht. Geht nicht? Geht doch!

Mal ganz ehrlich: Wie oft? Wie oft haben Sie sich seit vergangenen März gesagt: Ich will nicht mehr! Wie lange geht das noch? Es reicht mir jetzt! Ich will mein altes Leben zurück!

Nun, wer wollte das nicht. „Können wir vorspulen? Und so tun als wär alles wieder gut?“, singt Sarah Connor in ihrem Lied „Bye, bye“. Würden wir alle unterschreiben. Man könnte natürlich auch zurückspulen, in die Zeit ohne Corona. Mit dem Wissen, was kommen wird, würde man wohl ein ganz anderes Leben führen. Viel intensiver. Jede Umarmung könnte die letzte sein. Jeder Kneipenbummel quasi eine Henkersmahlzeit. Und jeder Urlaub ein Flug über den Wolken. Einmal noch. Und nie wieder vergessen.

Die Ungewissheit zehrt an den Kräften

Geht nicht. Klar. Wenigstens ist der Januar jetzt vorbei. Jener Monat, dem wir alle irgendwie immer Unrecht tun. Natürlich ist er dunkel. Aber das ist der Dezember auch. Nur warten an dessen Ende Feiertage. Familienfeste. Gelockerte Corona-Verordnungen. Alles vorbei. Und vor uns ein Februar ohne Fasenacht. Dabei würden in diesem Jahr wohl auch die größten Karnevalsverächter es mal so richtig krachen lassen, würden feiern und singen, würden tanzen auf Tischen und Bänken, würden schunkeln und trinken. Wenn sie denn dürften. Dürfen sie natürlich nicht.

Es zehrt. An den Kräften. An den Nerven. Diese Ungewissheit. Unsicherheit. Diese ständige Angst. Jedes Kratzen im Hals stürzt einen in eine existenzielle Krise. Und dann misst man so lange Fieber, bis das Thermometer alleine durch die Reibung bedingt eine erhöhte Temperatur anzeigt. Man sehnt sich dann nach jemandem, der sagt: „Ist doch nur Halsweh.“ Jede Videokonferenz verstärkt das auch noch, weil man immer viel zu laut in das Mikrofon am Rechner brüllt. Wir versuchen, die Distanz zwischen uns, welche die Pandemie uns aufgezwungen hat, zu überbrücken. Wir wollen sie niederbrüllen. Vergeblich. Wie so vieles.

Immerhin: Die Tage werden länger

Die Mutter hatte einen als Kind dann immer gestreichelt, in den Armen gehalten und mehr singend als sprechend versichert: „Es wird schon wieder gut.“ „Tutto andrà bene“, haben die Italiener in der ersten Welle trotzig verkündet, als furchtbare Bilder aus Bologna und anderen Städten um den Globus gingen. „Alles wird gut.“ Aber bitte wann?

„Es geht nauszus“, sagt der Pfälzer. Wenigstens das. Die Tage werden länger. Der Winter wird vorbeigehen, auch wenn Corona dableiben wird. Und doch wird es heller, egal, was die Infektionslage behauptet. Die Natur kümmert sich nämlich einen Dreck um dieses Virus. Das haben wir uns schön selbst eingebrockt. Und das ist nicht als Verschwörungstheorie gemeint, ganz bestimmt nicht.

Studien, die Mut machen

Aber das ist doch immerhin etwas , das uns Mut machen kann: dass es heller, wärmer wird; dass da Licht ist am Ende des Tunnels. Auch wenn dahinter vielleicht der nächste Tunnel wartet. Das nächste Coronajahr. Keiner wünscht sich das. Aber keiner auch weiß, wie das wird. Wie es bei Richard Wagner heißt, der nun aber auch gar nicht hierhergehört. Außer, dass man eben überhaupt nicht sicher sein kann, ob die Festspiele in Bayreuth 2021 wirklich wie geplant stattfinden können. Aber alleine die Vorfreude darauf hilft. Tut gut. Und alles, was gut tut, tut Not in diesen Zeiten.

Es gibt ja noch weitere, kleinere und größere Hoffnungsschimmer. Studien zum Beispiel, die beweisen, dass wir uns im Konzertsaal nicht anstecken können – man würde sich das auch für den öffentlichen Nahverkehr wünschen. Untersuchungen, die nachweisen, wie viel Sicherheit eine FFP2-Maske mit sich bringt. Daran kann man sich klammern, wenn die Sorgen einem wieder einmal über den Kopf wachsen. Und wenn wir uns dann endlich auch zu Hause testen dürfen, sollte vielleicht auch verhindert werden können, dass jede kleinste Erkältung gleich eine Panikattacke auslöst. Wobei einen die Selbsttests natürlich auch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen und zu leichtsinnigem Verhalten verführen sollten.

Das große Versprechen

Und da ist da das Versprechen der Kanzlerin. Man würde es so gerne glauben. Muss es glauben, weil man sonst aus dem Corona-Blues nicht herauskommt. Bis Ende des Sommers sollen wir alle ein Impfangebot gemacht bekommen haben. Schaut man sich an, was bei dieser Impfkampagne bisher alles schiefgelaufen ist, spricht natürlich im Grunde alles dagegen, dass die Regierung dieses Versprechen wird einhalten können. Außer die eigene Befindlichkeit, die schlichtweg nach jeder positiven Nachricht giert. Die einfach mal keine Infektionszahlen lesen möchte. Sondern vielmehr eine Perspektive sehen will. Wir werden es zurückbekommen, unser altes Leben. Wirklich?

Und wäre das tatsächlich so gut? Hieße das nicht auch, dass wir genau gar nichts gelernt haben aus der Krise? Corona sollte ein Warnschuss für uns alle sein. Das doch zumindest. Und es sollte uns demütiger gemacht haben. Wir sollten das, was wir haben, das, was wir erleben und erfahren dürfen, künftig viel bewusster genießen. Es versuchen, so lange wie möglich festzuhalten. Weil es von heute auf morgen einfach verschwunden sein kann. Verbannt aus unserem Leben, unerreichbar, wenn auch nur auf unbestimmte Zeit. Den Sonnenuntergang am Nordseestrand. Die Ouvertüre zu Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ im voll besetzten Opernhaus. Den Siegtreffer des 1. FC Kaiserslautern im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion. Die Umarmung der besten Freundin, des besten Freundes. Den Auftritt der Toten Hosen bei Rock am Ring.

Wir dürfen die Sorge nicht dominieren lassen

Alles fehlt. Doch es wird wiederkommen, bestimmt wird es das. Denn so viel Schlechtes Corona auch mit uns macht, mit den Kindern, die ihre Freunde nicht sehen können; mit den alten Menschen, die einsam sind; mit dem gestressten medizinischen und pflegenden Personal, das am Ende seiner Kräfte ist; egal also, wie dunkel es auch ist: Wir brauchen ja doch Zuversicht. Dürfen uns nicht nur von Angst und Sorge dominieren lassen, sonst sind die Folgeschäden größer als wir uns das im Moment überhaupt vorstellen können. Dann hätte das Virus gewonnen. Weil, infiziert hat es das gesamte Leben ja längst schon.