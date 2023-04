Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

500.000 Euro stellt Rheinland-Pfalz bereit, um die rund 20 Programmkinos des Landes in der Coronazeit zu unterstützen. Was genau gefördert wird, ist noch offen. Aber dank des Hilfspakets gibt es erstmals überhaupt eine Landesförderung für Kinos in Rheinland-Pfalz: Dies eröffnet Chancen, auch an Bundesgelder zu kommen, freut man sich zumindest beim Capitol in Limburgerhof.

„Wir haben eine kaputte Heizung, die ist 65 Jahre alt“, erzählt Dieter Janneck vom Capitol Lichtspieltheater Limburgerhof, das seit 1954 besteht und sich bewusst den Charme