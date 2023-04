Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Anschlag auf das New Yorker World Trade Center ist diese Woche 20 Jahre her. In Afghanistan wirkt er noch immer nach. Gestern begann in Frankreich der Prozess gegen einen Täter des Pariser Bataclan-Attentats 2015. Die Ausstellung „Mindbombs“ in der Kunsthalle Mannheim zu Kunst und Terror und dem Krieg der Bilder ist die heikle Schau des Moments. Sie zeigt einen echten Sprengsatz, zündet sie auch?

Die in die Türme des World Trade Centers krachenden Flugzeuge. Die Rauchwolken. Der Staubsturm. Die einstürzenden Hochhäuser. Die in den Tod fallenden Menschen. Die Fernsehbilder in