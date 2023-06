Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über 70.000 Zuschauer feierten beim ersten Tag des Festivals Rock am Ring in der Eifel vor allem den Headliner Foo Fighters - und natürlich den Ludwigshafener Rapper Apache 207, der spät am Abend noch einmal für richtig Stimmung sorgte.

Die US-Rockband Foo Fighters, die bereits zum dritten Mal bei Rock am Ring die große Nummer auf der Hauptbühne waren, hat am selben Tag ihr neues Album herausgebracht. Es ist eine Art öffentliche