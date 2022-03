„Wir wollen eine Botschaft senden“, sagte Benedikt Stampa, der Intendant des Festspielhauses in Baden-Baden bei der Pressekonferenz zu den Osterfestspielen, die vom 9. bis 18. April der russischen Musik gewidmet sind. Er betont: „Kultur kann man immer nur zwischenmenschlich betrachten.“ Es ist der Versuch, wieder mehr Verbindlichkeit herzustellen, nachdem die Wogen noch vor wenigen Tagen hoch gekocht waren und die russische Sopranistin Anna Netrebko ausgeladen wurde, hatte sie doch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht dezidiert verurteilt. Mit einer Spendenaktion wollen die Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen helfen und während der Festspiele Spenden für die Flüchtlingshilfe der Uno sammeln. Der Dirigent selbst gab bekannt, 100.000 Euro als Grundstock zu geben. Petrenko, selbst Russe, warnt davor, russische Künstler zu boykottieren: „Wenn Menschen nur aufgrund ihrer Nationalität für Putins Gräueltaten bestraft werden, übernehmen wir die Methoden der Gegenseite.“ Die Berliner Philharmoniker spielen in Baden-Baden mit Tschaikowskis „Pique Dame“ ein zentrales Werk der russischen Oper.