Um Väter geht es im Fünfteiler „How To Dad“, der in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Der in Grünstadt aufgewachsene Mannheimer Helgi Schmid spielt einen von ihnen. Stefan Otto hat mit ihm gesprochen.

Die Serie heißt „How To Dad“. Hätten Sie einen Übersetzungsvorschlag?

Eine Super-Frage (überlegt) ... Vielleicht „Wie man Vater ist“.