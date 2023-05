Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pandemie hat das Dada-Geburtshaus „Cabaret Voltaire“ in Zürich für eine Grundsanierung genutzt. Der Platz, an dem 1916 der Pirmasenser Hugo Ball den Dadaismus aus der Taufe hob, will mit dem Umbau wieder näher an das Ballsche Konzept von Kneipe und Kunst zurück. Zur Eröffnung wird eine Feuerstelle eingerichtet.

Im Mai vergangenen Jahres wurde das aus dem 16. Jahrhundert stammende Haus in der Züricher Altstadt geschlossen. Die Handwerker ließen praktisch fast keinen Stein auf dem anderen