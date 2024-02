Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Hauptstadt des 19. Jahrhunderts“ nannte Walter Benjamin die Metropole an der Seine. Derselbe, der angesichts der rasanten Entwicklung von Fotografie und bewegten Bildern eine zutiefst kulturpessimistische Schrift veröffentlichte. Im Zeitalter von Instagram & Co. lässt sich zurückblickend sagen: Der „Mythos Paris“ ist unzerstörbar – was derzeit eine Ausstellung im Saarlandmuseum beweist.

Revoltierende Studenten, terroristische Anschläge, brennende Autos, von wütenden Bauern ausgekippte Mistfuhren auf Prachtboulevards: Die Bilder, die mitunter aus