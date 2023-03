Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Jahre nur hat Friedrich Schiller als Theaterdichter in Mannheim gewirkt, von 1782 bis 1785. An sein kurzes, aber prägendes Wirken erinnert die Stadt Mannheim seit 1954 mit dem Schillerpreis. Friedrich Dürrenmatt steht in der Liste der Ausgezeichneten, Golo Mann, Frank Castorf oder Uwe Timm. Jüngster Preisträger ist Filmregisseur Christian Petzold.

Am Samstag, dem Tag vor der Preisverleihung, hat Christian Petzold extra zwei Züge früher von Berlin nach Mannheim genommen als eigentlich geplant. Er habe, erzählte er nach der Preisverleihung