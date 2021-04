Ein Mann der Obsessionen. Mit einer Schwäche für Blau. Dem Großtalent, anzuecken. Peter Roos würde beim Namen „Blondie“ nie nie nie an eine Band denken. Immer an Hitlers Hund. Sein Zentralbuch heißt verstörend ambivalent: „Hitler lieben. Roman einer Krankheit“. 1998 ist es erschienen. Schon ewig lebt der – auch – RHEINPFALZ-Autor Roos in Wien und Marktheidenfeld.

Die Eltern Nazis, ein Onkel beteiligt an – als „Euthanasie“ barbarisch verbrämten – 20.000 Morden. Peter Roos ist in Ludwigshafen und Göllheim groß geworden, Abi dann in Würzburg. Immer dabei das häusliche Schweigen über Schuld. Stattdessen die täglich geübte antisemitische Leier. Mit dem Aufwachsen in einem toxischen „Vakuum“ erklärt er sich seinen „Zwang“, sich an der Nazizeit „abzuarbeiten“. Es ist ein – auch – typisches Umfeld seiner seltsam folgenlosen Generation.

Zu jung für einen 68er, zu alt für den Aufbruch 89, Roos gehört zu einer Kohorte, lost in einer kontaminierten Zwischenwelt. „Die Nazizeit hat mich gehetzt, bedroht, magisch angezogen“, schreibt er in „Hitler lieben“, dem Roman, mit dem der Rhetorik-Magister mit Studium bei – unter anderem Walter Jens und Ernst Bloch – auch als Ein-Mann-Lesetheater auf Tournee ging. Sehr erfolgreich. Viele Altersgenoss/innen im Publikum. Drei Teile hat das virtuose Neurosenwerk, dessen drei Kapitelüberschriften alle mit „… und ich“ enden. Alle drei haben einen eigenen und einen historischen Personenhintergrund. Kapitel eins zudem für ihn persönlich Folgen.

Kot im Kuvert für den Nestbeschmutzer

„Trillerpfeife, Prügelandrohung, kalter Kot in Briefkuvert, und die Freunde schweigen“, so beschreibt er selbst die Reaktionen in seinem zweiten Wohnsitz Marktheidenfeld auf „Der Mitläufer und ich“. Wie darin der immer noch verehrte einheimische Nazi-Kitschmaler behandelt wird, gleicht einer beinahe hasserfüllt faktenbasierten Vivisektion. Ihr wird in „Die Gestapo-Akte und ich“ eine Liebeserklärung an die Würzburger Musikerin Sonja Totzke gegenübergestellt, die auch in der Nazi-Zeit ihre jüdischen Freunde nicht aufgeben wollte – und dafür verfolgt und umgebracht wurde. Im letzten Kapitel schließlich lässt Roos Hitlers Geliebte Eva Braun das Jahr Null überleben – und in einem Akt des Selbstexorzismus beichten. Alles ist durchzogen von kruden Imaginationen von Hitlers Sexualleben. Wenn man so will, beinhaltet das Werk den ganzen Roos. Sein überschießend sprachspielerisches Register. Und seine grenzwertige egomanische Indezenz. Die unbequeme Emphase. Dabei ist ihm, im Zweitstudium Italianist, auch der leichtherzige „Roller Roman mit 50 Fotos aus den 50ern“ mit dem Titel „Vespa stracciatella“ zu verdanken. „Jeans Blues“, ein „Libretto für die Nietenhosenoper des Staatstheaters Nürnberg“. Oder der „Männerbriefroman“ „Du pinkelst ja im Sitzen“, zu dem ihn – bewusst oder nicht – wohl auch die feministischen „Women’s Studies“ an der Washington-Universität in St. Louis (USA) inspiriert haben dürften.

Sein neues Stück „Bürckel!“ wird im Pfalztheater uraufgeführt

Roos, stets blau gewandet, war einige Jahre Wiener Kulturkorrespondent der „Zeit“: Er schreibt für überregionale Zeitungen und im Sommer erzählt er in der RHEINPFALZ. In der Pfalz ist er öfter. Mit Lebensliebe Friederike Haussauer, einer Romanistik-Professorin, im Seehaus Forelle in Ramsen. Auch sein neuestes Theaterstück, für das er jahrelang recherchiert hat, spielt in seiner Heimatregion. Im Urgrund seiner Obsession. Und wieder wird von einer Frau weg erzählt. Es geht um einen Pfälzer Groß-Nazi, den Gauleiter Josef Bürckel. Roos hat dafür unter anderem die 557 Blatt umfassende Akte von Bürckels Ehefrau Hilde seziert. Kann auch bitter werden für uns.

