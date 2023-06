Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei unseren Nachbarn ist möglich, was andernorts verboten ist: Unter Einhaltung von strengen Richtlinien gibt es Musiktheater als Liveerlebnis. Das Saarländische Staatstheater Saarbrücken zeigte am Sonntag als deutsche Erstaufführung „Macbeth Underworld“ von Pascal Dusapin (geb. 1955). Die 2019 in Brüssel uraufgeführte Oper in englischer Sprache inszenierte Lorenzo Fioroni, die musikalische Leitung übernahm Justus Thorau.

Zahlreiche Künstler ließen sich von William Shakespeares zeitlosem Drama über Macht und Schuld um den schottischen König Macbeth inspirieren, so auch der lothringische