Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Fernsehkrimi-Check: Ein schwer verdaulicher „Polizeiruf 110“, eine Pfälzerin auf „Nachtschicht“ und ein gelungener Kieler „Tatort“

So sehen die kommenden 14 Tage in der Fernsehkrimiwelt aus: In Frankfurt an der Oder hält sich ein junger Mann für Elias, den Propheten. In Hamburg spielt der Comedian Teddy