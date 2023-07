Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1976 hatten Kiss in Mannheim ihren ersten Auftritt überhaupt in Deutschland. Jetzt hatten sie dort wohl einen ihrer letzten. Am Sonntag machten die Rocker aus New York in der SAP-Arena Station. Nach fünf Dekaden soll nun tatsächlich langsam Schluss sein. Aber nageln Sie uns nicht fest.

Wer ist der Toast? Wer steckt in dem Igel-Kostüm? Und wer könnte der Waschbär sein? Fragen, die im Raum stehen, wenn man heutzutage über „Stars hinter Masken“ nachdenkt.