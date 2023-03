Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Walter Felsensteins legendäre, immer noch theatralisch wirksame, aber doch heute museale Inszenierung von Jacques Offenbachs „Barbe-Bleue“ auf Deutsch als „Ritter Blaubart“ wurde von 1963 bis 1992 in Berlin in fast 400 Vorstellungen gespielt. Die Verfilmung (1973) war lange Zeit die einzige DVD auf dem Markt und liegt seit Kurzem digital restauriert vor. Nun gibt es aber das französische Original aus Lyon von 2019: Ein Heidenspaß und so richtig durchgeknallt!

Denn „Blaubart“ ist eine in jeder Hinsicht verrückte Version des düsteren Frauenmörder-Mythos, der in den Opern von Paul Dukas und Béla Bartók