Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. September startet die Deutsche Staatsphilharmonie traditionell mit dem Festival „Modern Times“ in die Saison. Seit neun Jahren steht der Dialog zwischen früher Moderne und Gegenwart an der Beginn jeder Spielzeit. Für Mitte September sind dann vier Konzerte in der Wüstenmetropole Dubai geplant. Danach soll eine Spielzeit mit möglichst viel Normalität folgen.

Zu Beginn des Festivals des Ludwigshafener Orchesters erklingt am 1. September das Werk eines Komponisten, den man eigentlich nicht mit der Moderne verbinden würde: Anton Bruckner,