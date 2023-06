Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Autostunde von der Pfalz entfernt, der Kunstsommer am Rhein, spielt in Bingen und Ingelheim. Lebensnah mit Vogelhäuschen und Yogapositionen bei der Skulpturen-Triennale an der Uferpromenade. In Ingelheim mit einem Intensivblick auf das Werk des weltberühmten Expressionisten Ernst-Ludwig Kirchner.

Die Skulptur von Mia Florentine Weiss stand schon am Brandenburger Tor, beklebt mit Haftnotizen. In München am Siegestor war eine Flagge über ihre ineinander verschlungenen Buchstaben drapiert.