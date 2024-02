Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Caspar David Friedrich, vor 250 Jahren geboren, ist schon wieder der Maler der Stunde. Wer in der Hamburger Kunsthalle seine traumschönen Schaubühnenbilder und Landschaftsstillleben anhimmeln will, muss vorbuchen. Warum ist es im Caspar-David-Friedrich-Land so toll?

Da steht er also auf dem Felsen, einsamkeitsumflort, ein trittsicherer Städter. Man kann nicht anders, als ihm beim Sehen zuzusehen. Über seine Schulter schaut man auf gischtende Wolken, wabernde