Die Schriftstellerin und Übersetzerin Elke Erb hat am Samstag in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis 2020 für ihr Lebenswerk erhalten. Erbs poetischer Sachverstand habe mehrere Generationen von Dichterinnen und Dichtern in Ost und West beeinflusst, erklärte die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Der mit 50.000 Euro dotierte Georg-Büchner-Preis gilt als bedeutendste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum.

Einsam ging es zu im Darmstädter Staatstheater. Zum ersten Mal fand die traditionsreiche Verleihung des Georg-Büchner-Preises ohne Saalpublikum statt, nur als Livestream im Internet. Nur etwa zwei Dutzend zugelassene Beobachter verloren sich im Dunkel des Theaters. Auch die Laudatoren Peter Nadas (für die Merck-Preisträgerin Iris Radisch) und Gesine Schwan (für die mit dem Sigmund-Freud-Preis ausgezeichnete Historikerin Ute Frevert) waren nur per Video präsent.

Seit rund 30 Jahren genießt die hochgradig eigensinnige Dichterin Elke Erb in der Berliner Poetenszene eine Art Kultstatus. Ihr großer poetischer Initialmoment vollzog sich freilich außerhalb der Berliner Dichterblase, nämlich bereits vor 70 Jahren in ihrem Kindheitsdorf in der Voreifel. In ihren „Eifel-Erinnerungen“ berichtet die mittlerweile 82-jährige Dichterin von einem Ausflug mit zwei Freundinnen zu einer Wiese, auf der „die denkbar friedlichsten Verhältnisse von Licht und Schatten, Farben und Flächen, Formen, Räumen“ herrschten. Auf dieser „Märchenwiese“ erlebte sie zum ersten Mal jene Form des Staunens und Durchlässigseins für die Dinge der Welt, die für das Schreiben von Gedichten erforderlich ist. „Ein Kind“, heißt es da, „das weit in die Welt hineingeht, erwartet das Wunder.“

Die Nachtigall der Poesie

Sieben Jahrzehnte nach dieser Kindheits-Szene vollzog sich nun bei Büchnerpreis-Verleihung erneut ein Wunder. Nämlich das Wunder einer poetischen Verwandlung. Dem großen Geschichtsfatalisten Büchner werden bei den Preisreden meist nur ein paar Reminiszenzen gewidmet. Elke Erb nutzte ihre als Video dargebotene Dankrede dazu, weite Teile aus Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“ ausführlich im Original zu zitieren. Um plausibel zu machen, dass hier nicht ein Dramatiker, sondern ein veritabler Dichter spricht. Und tatsächlich lesen sich etliche Sentenzen aus „Leonce und Lena“ wie Verszeilen aus einem Erb-Gedicht. Etwa diese: „Die Nachtigall der Poesie schlägt den ganzen Tag über unserm Haupt, aber das Feinste geht zum Teufel, bis wir ihr die Federn ausreißen und in die Tinte oder die Farbe tauchen.“

Die Aufgabe, die „Nachtigall der Poesie“ in den Gedichten von Elke Erb hörbar zu machen, hatte der Dichter und Übersetzer Hendrik Jackson übernommen, Autor des Berliner Kookbooks Verlags, des derzeit erfolgreichsten deutschen Lyrik-Verlags. Seine Laudatio war mindestens so unorthodox und poetisch mäandernd wie die poetischen Suchbewegungen von Elke Erb selbst. Jackson verschwendete kein Wort an den Lebensweg der Dichterin, der sie aus der Eifel 1949 nach Halle an der Saale geführt hatte und von dort 1966 nach Ostberlin, wo sie Dichterkollegen wie Sarah Kirsch, Erich Arendt oder den anarchistischen Poeten Adolf Endler kennenlernte, gleichsam die Repräsentanten eines wiederständig-subversiven Dichtens in der DDR.

Eine Wolke aus Worten

Hendrik Jackson zelebrierte in seiner Laudatio ein philologisches Meisterstück. Er versuchte, darin der Manier der Dichterin folgend, in schönen Abschweifungen Elke Erbs eigenwillige poetische Kompositionstechnik zu beschreiben. Spätestens seit ihrem 1987 publizierten Band „Kastanienallee“ präsentiert sich Erb als eine Dichterin, die nicht nur die fertigen Gedichte in ihren Büchern vorzeigen, sondern auch den Entstehungsprozess ihrer Texte abbilden will – indem sie auch Kommentare zu den Gedichten in ihre Bücher aufnimmt. Jackson beschrieb Erbs Methode als einen „Zickzack“-Weg, angelegt als „eine Wolke aus Worten, ein Strunk aus Bedeutungen, ein Ineinander aus Zwirn, Zwinkern, Behauptungen, Ausrufen und Anstupsen“. Im Blick auf diese Verwunderungsstrategie resümierte der Laudator: „Vielleicht ist keine Dichterin so voller Geistesblitze wie Elke.“

Die lyrische Abschweifungsrhetorik Jacksons setzte in Darmstadt einen starken Kontrast zur berührenden Dankrede der langjährigen „Zeit“-Feuilletonistin Iris Radisch, die mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik ausgezeichnet wurde. Der Quellpunkt ihrer Liebe zur Literatur, so Radisch, lag in einer Neubauwohnung in der Otto-Suhr-Siedlung in Berlin-Kreuzberg, nur wenige hundert Meter von der Berliner Mauer entfernt. Vom Kinderzimmer ihrer elterlichen Wohnung aus konnte das Mädchen auf den Todesstreifen schauen, auf dem jeden Tag eine Leine frische Wäsche hing, die im Wind flatterte. Dieser tägliche Blick auf das Drama der deutschen Teilung führte zu einem starken „Fremdheitsgefühl“, der Vorstufe eines „ästhetischen Existenzialismus“, aus dem sich irgendwann das Sensorium für Literatur ausbildete. „Ich bin davon überzeugt“, so Radisch, „dass das Hörbarwerden der inneren Stimme darüber entscheidet, ob man es bei einem Text mit großer Literatur zu tun hat.“ Die starken inneren Stimmen der Poesie waren bei diesem ungewöhnlichen Büchnerpreis-Festakt auch in ihrer mitunter mühseligen digitalen Präsentationsform Geschenke an die Aufmerksamen.