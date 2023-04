Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Karl-Heinz Deutsch hat in diesem Frühjahr gleich zweimal Pech gehabt: Zuerst wurde seine fertig aufgebaute Ausstellung im Herrenhof unmittelbar vor der Vernissage von Corona ausgebremst. Dann fiel für den Bildhauer aus dem gleichen Grund auch noch der Empfang zu seinem 80. Geburtstag am 26. März im heimischen Jockgrim aus. Doch jetzt gibt es einen Silberstreifen am Horizont: Die Neustadter Ausstellung öffnet am Freitag.

Seine Geburtstagsschau wollte Deutsch, einer der unbestrittenen Altmeister der Pfälzer Kunstszene, nicht allein, sondern im Kreis seiner Künstler-Kinder bestreiten, und so mischen sich seine