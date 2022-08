So herbstlich wirkte es noch nie kurz vor Filmfestivalbeginn: Jede Menge Laub wird derzeit vom Zeltgelände auf der Parkinsel weggeschafft, damit zur feierlichen Eröffnung wieder in schöner Atmosphäre flaniert werden kann. Auf rund 90.000 Besucher hofft Festivalchef Michael Kötz, sagte er bei der Auftakt-Pressekonferenz. So viele seien nötig, damit das Budget von zwei Millionen Euro, das man zu 80 Prozent selbst erwirtschaften müsse, zusammenkomme.

Einige prominente Besucher wiederum stehen fest. Neu auf der Gästeliste sind Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, die den nächsten Odenthal-„Tatort“ vorstellen: Die Folge „Lenas Tante“ läuft am 4., 5. und 7. September auf der Parkinsel. Folkerts und Bitter sind für 5./6. September angekündigt. Kurios: Am 4. September läuft im TV der Vorgänger-„Tatort“ mit beiden.

Namhafte Regisseure kommen

Programmleiterin Daniela Kötz kündigte gestern auch namhafte Regisseure an: Erstmals will Sönke Wortmann zur Parkinsel kommen, außerdem anreisen möchten Volker Schlöndorff, Leander Haußmann und Andreas Kleinert, der auch in der Jury ist, ebenso die Regie führenden Schauspielerinnen Natja Brunckhorst und Karoline Herfurth.

Auf der Gästeliste stehen zudem Andrea Sawatzki, Iris Berben, Joachim Król, Claudia Michelsen, Alexander Held, Friederike Becht, Philipp Hochmair, Barbara Philipp, Ulrich Tukur, Christian Redl, Hans-Joachim Wagner. Abgesagt haben die im Vorfeld angekündigten Schauspieler Max Riemelt und Axel Milberg. Tagesaktuelle Infos zu den Filmgästen gibt es unter www.fflu.de.