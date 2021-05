Einen „Filmfrühling“ in Limburgerhof wird es von 18. Juni bis 4. Juli geben – unter der Ägide des Teams des Ludwigshafener Festivals des deutschen Films. Zwölf Filme sollen im Open-Air-Kino zu sehen sein. Die Crew um Michael Kötz feilt derzeit an letzten Details.

Gerade ist das Programmheft fertig geworden, berichtet Michael Kötz auf Anfrage. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie viele Zuschauer in zweieinhalb Wochen denn auf dem Areal im BASF-Gutsbetrieb Rehhütte Platz finden werden dürfen. „Wir verhandeln gerade“, sagt der versierte Festivalleiter , der die Idee zum Freiluftkino bereits im Januar hatte.

„Wir wollen ein Zeichen der Lebensfreude setzen, auch gegen die Pandemie und all ihre Zumutungen“, erläutert er. Das Open-Air sei zugleich auch gedacht als Werbung fürs Kino und für das Ludwigshafener Festival. Der Titel „Filmfrühling“ soll dabei von Aufbruch zeugen, auch wenn das ursprünglich für einen etwas früheren Termin angedachte kleine Festival nun erst am Ende des kalendarischen Frühlings beginnt und in den Sommer reicht.

Open-Air im Hof von Gut Rehhütte

Schauplatz wird der Innenhof des Guts Rehhütte sein, bespielt wird eine LED-Leinwand, so dass die Filme auch tagsüber laufen können. Rund 1000 Stühle möchte Kötz aufstellen, auch wenn bisher erst 100 Zuschauer genehmigt sind. Aber der Festivalmacher, der den „Filmfrühling“ mit 25.000 Euro des Landes aus dem „Lichtblicke“-Etat des Förderprogramms „Im Fokus“ teilfinanziert, rechnet damit, dass sich die Lage noch weiter entspannen wird und vielleicht doch jeder zweite Platz besetzt werden kann. Das Programm soll kommende Woche vorgestellt werden – und Humorvolles enthalten, verspricht Michael Kötz, der für den „Filmfrühling“ auch eigens eine neue Betreibergesellschaft gegründet hat, die Konzept & Kunst GmbH.