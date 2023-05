Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Julia Ducournau, geboren 1983 in Paris, schockte 2016 mit dem Horrorfilm „Raw“. Ihr neuer, ebenfalls nicht zimperlicher Film „Titane“ gewann die goldene Palme in Cannes und kommt nun ins Kino. Der fantasievolle Science-Fiction folgt Alexia (Agathe Rousselle), die nach einem Autounfall mit Titanplatte im Kopf lebt, eine zerstörerische Liebe zu Autos hegt und jeden tötet, der ihr zu nahe kommt. Auf der Flucht vor der Polizei findet sie Unterschlupf bei Vincent (Vincent Lindon), der sie an Stelle seines verschwundenen Sohnes bei sich aufnimmt. .

Ihre Karriere starteten Sie mit einem Horrorfilm. Mögen Sie das Genre?

Als Kind war ich Stammgast im Kino und verschlang alles, was auf dem Spielplan stand. Auch Horrorfilme,