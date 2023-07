Eine Weltpremiere zum Auftakt und 60 frische Filme: Das Programm des Ludwigshafener Festivals des deutschen Films steht. Zur Eröffnung der 19. Ausgabe läuft Carolin Otterbachs Komödie „Gäste zum Essen“. Um den Filmkunstpreis konkurrieren 14 Beiträge – und es werden erneut prominente deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler erwartet.

Hat sich die halbwüchsige Tochter in den Falschen verliebt? Diese Frage stellen sich die gut situierten Eltern, die im Zentrum des Eröffnungsfilms des Festivals des deutschen Films stehen. Als „Komödie mit Hintersinn“ kündigt das Festivalteam um Intendant Michael Kötz den Fernsehfilm an, der das Festival am Mittwoch, 23. August, eröffnen wird. „Gäste zum Essen“ sei ein „intelligenter Film“ über die wachsende soziale Spaltung unserer Gesellschaft, so Kötz. Zugleich werde „die scheinbare Überlegenheit der Oberschicht mit schöner Ironie zu Fall gebracht“.

Die Konstellation klingt tatsächlich klassisch: Eine Tochter aus reichem Haus bringt einen Freund heim, der Sohn eines weniger gut betuchten Paars ist. Beim titelgebenden Abendessen will das Architektenpaar (Neda Rahmanian und Matthias Koeberlin) die Eltern des Schwiegersohns in spe (Josefine Preuß und Maximilian Grill) kennenlernen.

Der Film, der das gerade wieder aktuelle Thema der Klassenunterschiede aufgreift, ist eine ZDF-Produktion: Schon seit Jahren werden auf der Parkinsel Kinofilme, TV-Arbeiten sowie mit Fernsehgeldern fürs Kino gedrehte Stoffe als gleichberechtigt behandelt. Das Motto lautet: „Allein die künstlerische Qualität der Filme ist entscheidend.“

Die Komödie läuft in der Rubrik „schön & gut“. Michael Kötz hat alle Filme erstmals in vier Kategorien unterteilt: „Leicht & lustig“ steht für vertraut inszeniertes Unterhaltungskino, das vor allem Spaß verspricht. „Schön & gut“ meint Unterhaltungsfilme mit Tiefgang, „harmonisch“ beschreibt anspruchsvollere Filme mit ausgewogener Struktur und „eigenwillig“ zielt auf die „horizonterweiternde Erfahrung mit Filmkunst“.

Michael Kötz möchte sein Publikum nach wie vor zu Filmkunst verführen, zeigt aber auch Populäres mit bekannten Gesichtern, da er auch die Finanzen im Blick haben muss. „Ich zeige nur noch komplizierte Filme, wenn sie wirklich gut sind“, sagte er gestern bei der Programm-Vorstellung.