Was will man vom langjährigen Berlinale-Chef wissen? Wie es hinter den Kulissen zuging, verpackt in humorvollen, intelligenten, politischen Geschichten. Die liefert Dieter Kosslick durchaus in seiner Autobiografie. Zum Beispiel über die Rolling Stones.

Martin Scorseses Dokumentarfilm „Shine a Light“ über die Stones eröffnete die Berlinale 2008. Ein Coup: Die Stones wollten kommen. Der Deal war perfekt. Die Suiten im Regent-Hotel waren