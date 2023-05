Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer herrlich musealen Farb-TV-Produktion auf Englisch unter Benjamin Britten und gefilmt von Brian Large beginnt 1969 die Videografie von Mozarts „Idomeneo“. Alle Mitschnitte auf DVD muten historisch oder zeitlos an. Dagegen verortete Robert Carsen seine Madrider Inszenierung 2019 in einem Kriegsszenario von heute. Dank hervorragender Sängerdarsteller ist das in jeder Hinsicht überzeugend.

Männer wie Frauen tragen als Soldaten olivgrüne Kampfanzüge oder Ausgehuniformen. Einzig Ilia, die Trojaner-Prinzessin, und Elektra nicht. Am Ende aber, wenn Idomeneo, der kretische