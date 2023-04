Der Dirigent Wilfried Emmert ist tot. Der langjährige Generalmusikdirektor des Pfalztheaters Kaiserslautern starb am Freitag im Alter von 92 Jahren in Köln, wie seine Frau am Montag der RHEINPFALZ mitteilte. Er stand von 1969 bis ’90 an der Spitze des Lauterer Theaterorchesters.

In Stuttgart geboren, ließ sich Emmert ab 1948 zum Kapellmeister ausbilden und leitete sein erstes Konzert mit 20 Jahren. Nach einem Engagement an der Staatsoper seiner Heimatstadt war er in Nürnberg und Krefeld/Mönchengladbach tätig, ehe er 1966 ans Nationaltheater Mannheim wechselte. Dort war er Erster Kapellmeister beim Generalmusikdirektor Horst Stein, unter dessen Ägide er unter anderem eine „Nabucco“-Inszenierung von Reinhold Schubert dirigierte.

Der damalige Pfalztheater-Chef Günter Könemann, der heute in der Südpfalz lebt, lockte ihn schließlich vom Neckar an die Lauter. Sein Debüt im Pfalztheater gab Emmert im September 1969 mit Beethovens „Fidelio“. Die Abschiedsvorstellung fand 20 Jahre (und drei Intendanten) später mit der „Hochzeit des Figaro“ statt. Emmert galt als Klassik-Spezialist und Förderer junger Talente. Um der künstlerischen Qualität Willen ging er auch Konflikten nicht aus dem Weg.

Nach einem schweren Schlaganfall vor vier Jahren übersiedelte der Musiker, der internationale Gastspiele gegeben hat, mit seiner zweiten Frau nach Köln.