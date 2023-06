Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die antike Königsstadt Naga im heutigen Sudan liegt in weiten Teilen unter der Erde. Ein Münchner Forscherteam bringt sie Stein für Stein ans Licht. Was hat die Meroiten, eine von starken schwarzen Königinnen geprägte Hochkultur aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, dazu bewogen, mitten in der Steppe eine Luxusresidenz zu bauen? Ein Gespräch mit dem Ägyptologen Arnulf Schlüter.

Herr Schlüter, die Temperaturen liegen noch unter 30 Grad, müssten Sie jetzt nicht im Sudan sein?

Ja, für unsere Grabungen wären das Wetter ideal.