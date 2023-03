Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Welt ohne Internet – heute kaum mehr vorstellbar. Dabei ist es erst 30 Jahre her, dass der britische Physiker Tim Berners-Lee durch sein WWW-Projekt das globale Computer-Netzwerk jedermann zugänglich machte. Am 6. August 1991 verschickte er ein Dokument zur Newsgroup „alt.hypertext“ und setzte damit eine Revolution der Informationsgesellschaft in Gang.

Um das Internet für alle Nutzer Wirklichkeit werden zu lassen, hatte Berners-Lee schon in den Monaten zuvor Browser und Server entwickelt. Sein historischer Post war das Ergebnis der Arbeit vieler