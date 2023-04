Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es spricht für die Souveränität von Beat Fehlmann und Michael Francis, dem Intendanten und dem Chefdirigenten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dass sie von ihren Vorgängern ein Festival übernommen haben, das mittlerweile schon seine neunte Auflage erlebt. Die Rede ist von „Modern Times“, das am Mittwochabend in der Ludwigshafener Friedenskirche eröffnet wurde. Mit Musik, die eigentlich mit der Moderne noch nicht wirklich etwas am Hut hat.

Mit „Modern Times“ geht die Staatsphilharmonie immer zu Beginn einer Spielzeit zurück zu den Ursprüngen, und zwar zu den eigenen. Im Mittelpunkt des Festivals