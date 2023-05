Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 30. Oktober 1697 setzten die letzten Kriegsparteien ihre Unterschrift unter den Friedensvertrag von Rijswijk, mit dem der Pfälzische Erbfolgekrieg endete. An den erinnert das zerstörte Heidelberger Schloss bis heute . Aber nicht nur Kurpfalz und Frankreich waren beteiligt, gekämpft wurde in ganz Europa, in Nordamerika , sogar im Indischen Ozean. Korrespondentenberichte von den Kriegsschauplätzen.

Auf immer und ewig sollte die Ruine hoch über dem Neckar von den Gräueltaten des Ézechiel de Mélac und seiner Horden künden, die im Herbst 1688 die Kurpfalz überfielen.