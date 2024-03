Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor sieben Jahren legte der bedeutendste israelische Gegenwartsdramatiker Joshua Sobol einen Roman vor, der am Beispiel eine Familiengeschichte zeigt, wie es so weit kommen konnte, dass Juden und Araber nicht gemeinsam in einem Land am Mittelmeer bewohnen können. Am Schauspiel Stuttgart hat Stephan Kimmig daraus Theater gemacht, das unter die Haut geht.

Im Zentrum steht eine junge Verhörspezialistin der israelischen Armee. Libby ist gut in ihrem Job, lässt aber plötzlich alles hinter sich und will, nachdem sie die Tagebücher ihrer Urgroßmutter