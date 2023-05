Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist der berühmteste Trompeter in der Geschichte des Jazz: Louis Armstrong, der am 4. August 1901 in New Orleans geboren wurde und vor 50 Jahren, am 6. Juli 1971, in New York starb. Seine Bedeutung als Jazzmusiker ist vielleicht auch deshalb so riesengroß, weil er nicht nur Jazzmusiker war.

Popularität ist sicherlich kein alleiniges Qualitätsmerkmal. Sie kann auch zum Fluch werden. Louis Armstrong, der heute vor 50 Jahren in seinem Haus in New York an einem Herzinfarkt starb, den