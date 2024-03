Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im bald ein Jahrtausend alten Speyerer Kaiser- und Mariendom schlummert ein vergleichsweise junger Schatz: Ein Evangeliar, das die Tradition der Emaillekunst in die Gegenwart holt. Ein Meisterwerk der Benediktinerin Lioba Munz aus der Abtei St. Maria in Fulda, deren Lebensweg von 1916 und 1997 so außergewöhnlich war wie ihre Kunst.

„Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten“: So oder ähnlich ist es im