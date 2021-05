Der Film „Es geschah am hellichten Tag“ nach einer Vorlage Friedrich Dürrenmatts war ein Riesenpublikumserfolg. Als letzte Schauspielpremiere vor dem Corona-Shutdown ist nun am Nationaltheater der Monolog „Das Versprechen“, eindrucksvoll vorgetragen von Jacques Malan, zu sehen gewesen. Regisseur Dominic Friedel hat sich bei seiner Bearbeitung allerdings an Dürrenmatts Roman, nicht an den Film gehalten. Wer den Film kennt, wird wohl durch das fehlende Happy End, aber auch einige andere Abweichungen irritiert.

Immer wieder schrieb der Schriftsteller und Dramatiker Dürrenmatt Krimis, die aus der Masse dieses Genres durch seine Raffinesse herausragen. 1958 verfasste er das Drehbuch für „Es geschah am hellichten Tag“, verfilmt mit Heinz Rühmann als Kommissar und Gert Fröbe als psychopathischem Kindermörder. Dessen Erfolg und Beliebtheit zeigt sich daran, dass Nico Hofmann 1996 für den Fernsehsender Sat.1 ein Remake drehte und auch Sean Penn als Regisseur den Plot 2001 mit Jack Nicholson als Kommissar aufgriff.

Nur, die US-Verfilmung hatte, anders als die deutschen, kein Happy End. Penns Drehbuchautoren hatten sich nämlich nicht an den deutschen Vorgängern, sondern an Dürrenmatts Roman „Das Versprechen“ orientiert. Unzufrieden mit dem, was Produzenten und Regisseur aus seiner Vorlage gemacht hatten, hatte Dürrenmatt diesen Krimi nachgeschoben, dessen verstörendes Ende das des Penn-Nicholson-Films noch übertrifft.

Warten an der Tankstelle

Als „Requiem auf den Kriminalroman“ hatte Dürrenmatt „Das Versprechen“ auch bezeichnet, getreu seiner Überzeugung, dass dem gegenwärtigen Zustand der Welt nur noch mit Grotesken beizukommen sei. Wie in der Rühmann-Fröbe-Verfilmung scheidet der Kommissar aus dem Polizeidienst aus und ermittelt auf eigene Faust, nachdem er der Mutter des dritten mit einem Rasiermesser getöteten Kindes das Versprechen gegeben hat, den Mörder zu fassen.

Eine Zeichnung der ermordeten Gritli bringt ihn auf die Spur des Psychopathen, er mietet eine Tankstelle an einer vielbefahrenen Landstraße und benutzt das Töchterchen seiner Haushaltshilfe als Lockvogel. Nur, als alles so aussieht, als habe der Mörder angebissen, warten die alarmierten Polizisten vergeblich in einer Waldlichtung, und der ehemalige Kommissar wartet und wartet weiter in der Tankstelle. Die als Köder benutzte Tochter reift unterdessen heran und wird, wie früher ihre Mutter, zur Prostituierten. Irgendwann erreicht den Kommissar die Nachricht, eine Witwe habe auf dem Sterbebett gebeichtet, ihr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommener Mann habe die Mädchen umgebracht. Doch der Kommissar, apathisch geworden und dem Alkohol verfallen, wartet weiter.

Nähe zu Beckett

Dürrenmatts Kriminalgroteske aus den 50er Jahren weist einige Ähnlichkeiten mit dem sogenannten absurden Theater etwa eines Beckett oder Ionesco auf, aber auch mit dem Roman „Homo faber“ seines Schweizer Schriftstellerkollegen Max Frisch, wo ebenfalls der Zufall einem kühl berechnenden Ingenieur, der meint, die Welt zu beherrschen, ein Schnippchen schlägt.

Dominic Friedel, von 2012 bis 2015 Hausregisseur am Nationaltheater, hat nun aus Dürrenmatts Roman einen Monolog gemacht, den er den erfahrenen Schauspieler Jacques Malan vortragen lässt. Schon Armin Petras, bei dem Friedel am Berliner Maxim Gorki Theater Assistent war, hatte den Roman 2005 auf die Bühne gebracht, dabei allerdings das Gewicht auf existentielle Fragen wie Schuld und Lebenssinn gelegt.

Besessene Ermittler

Die Mannheimer Inszenierung hingegen streicht, ganz im Sinne Dürrenmatts, die Unberechenbarkeit allen Geschehens, aber auch die verbissene, einzig und allein am Erfolg interessierte Unmenschlichkeit und Besessenheit der Ermittler heraus. Jacques Malan trägt diese schreckliche Geschichte, erhöht vor dem coronabedingt spärlich besetzten Zuschauerraum auf einem Gerüst sitzend, aus der Sicht eines im Dienst hart, unbarmherzig und gefühllos, in der Pflichterfüllung unpersönlich gewordenen Polizisten vor. Neben sich als einziges Requisit eine Kinderzeichnung, schlägt der Schauspieler den Zuhörer in Bann. Und wenn die frustrierten Polizisten kurz vor dem Ende der Geschichte auf das als Köder missbrauchte, nichts verstehende Mädchen einprügeln, schrammt die Inszenierung an der Grenze zur Unerträglichkeit entlang. Lang anhaltender Applaus.

Nebenbei: In eine groteske Gegenwart passt es, wenn das peinlich genau auf Abstände und Mund-Nasen-Bedeckungen achtende Theater jetzt schließen muss, sich aber am Freitag in den wenigen noch fahrenden Überlandbussen die Passagiere, manche die Bestimmungen auf die leichte Schulter nehmend, wie in einer Sardinenbüchse stapeln, weil die Kollegen streiken.