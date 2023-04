Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kaum eine Region ist reicher an Burgen aus dem Mittelalter als der Oberrhein. Über 300 sind es, in drei Ländern heute beliebt als Reiseziel und Touristenattraktion. Dass die Burgenvergangenheit auch grenzüberschreitend erforscht und vermittelt werden kann, ist eine neues Kapitel in ihrer Geschichte: In Straßburg ist dazu der Startschuss gefallen.

Burgen und Schlösser sind Sehnsuchtsorte – für Kinder wie für alle Erwachsenen, die sich für Geschichte begeistern. Am trinationalen Oberrhein trifft das kulturelle Erbe