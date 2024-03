Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hugenotten brachten einst den Wohlstand nach Bischwiller. Über drei Jahrhunderte lebte die Menschen hier im Rhythmus der Textilindustrie. Sogar die Schweizergarde im Vatikan trug Stoffe aus dem Nordelsass. Nach dem Niedergang erinnert ein Museum an die große Zeit.

Wer an eine bedeutende Textilindustrie im Elsass vergangener Tage denkt, dem kommt wohl zunächst Mulhouse in den Sinn. In Zeiten der Industriellen Revolution war diese Stadt im Süden des Elsass