Auf der Gästeliste der 73. Ausgabe der Berlinale, die von 16. bis 26. Februar stattfindet, stehen auch zwei Prominente, die sonst abseits des Kinos für Furore sorgen: Ex-Tennisstar Boris Becker und U2-Sänger Bono.

Beim Festival soll in der Reihe „Special“ die Dokumentation „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ von Alex Gibney ihre Premiere feiern. Boris Becker wird dazu am Roten Teppich und im Pressegespräch erwartet.

Wie U2 sich für Frieden einsetzte

Bono von U2 gibt sich mit dem skandalumwitterten Boris Becker quasi die Klinke in die Hand. Der irische Musiker stellt die von ihm produzierte Doku „Kiss The Future“ in Berlin vor. Darin geht es um das Engagement von U2 während der Blockade von Sarajewo im Bosnienkrieg. Der Film ist ebenfalls im „Special“ zu sehen.

Als Gäste erwartet werden außerdem auch die Schauspielerinnen Anne Hathaway, Cate Blanchett und Helen Mirren, außerdem Regisseur Sean Penn, der Schauspieler Peter Dinklage sowie der Comedian Felix Lobrecht. Regisseur Steven Spielberg soll für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden, Schauspielerin Kristen Stewart wird die Internationale Jury leiten.