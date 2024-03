Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Amilcare Ponchiellis Oper „La Gioconda“ präsentierten die Osterfestspiele in Salzburg in diesem Jahr ein außerhalb Italiens eher selten gespieltes Werk. Das prominente Solistenensemble mit Anna Netrebko und Jonas Kaufmann an der Spitze sollte für ein Sängerfest sorgen. Es wurde aber vor allem ein Fest der Musik – dank Antonio Pappano am Pult des Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia . Ach so: Oliver Mears führte – irgendwie halt – Regie.

Man durfte schon etwas erstaunt sein, als die Osterfestspiele Salzburg – das vielleicht elitärste Klassikfestival der Welt – das Programm für dieses