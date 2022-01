Eine großartige Schau, kuratiert vom Generaldirektor Ralf Beil selbst, lauter Minutengesamtkunstwerke, Musik für die Augen, das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zeigt ab heute bis zum 16. Oktober die Schau „The World of Music Video“ zwischen Schwungrädern und in Schächten auf der großen Bühne der Gebläsehalle. 80 Musikvideos aus der Zeit von 1936 bis 2021, von a-ha bis Zoot Woman, Queen, Madonna und The Carters (unser Foto), von Joseph Beuys und Andy Warhol und Yoko Ono, über Politik und Transgender, den Klimawandel, Mode und Evolution. Die Clips kommen aus 30 verschiedenen Ländern. Sie laufen auf Bildschirmen und bis zu sieben Meter großen Leinwänden still vor sich hin. Kopfhörer auf, lassen sich mit dem Museumssmartphone in der Hand über Markierungen am Boden ansteuern und individuell hören – so laut wie man will. Tanzen erlaubt. Ein kunstvoller Spaß. (Ausführlicher Bericht folgt)