Der Élysée-Vertrag, der vor 60 Jahren unterzeichnet wurde, atmet den Geist der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich

Als Konrad Adenauer am 14. September 1958 das Privathaus von Charles de Gaulle in Colombey-Les-Deux-Églises betrat, war er der erste Regierungschef in der „Boisserie“ des Generals.