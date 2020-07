Kürzlich war die Neuauflage der Seifenoper „Verbotene Liebe“ bekanntgeworden, nun steht auch das neue Liebespaar im Mittelpunkt der Serie fest.

Auf der Streamingplattform TVnow soll es im nächsten Winter zwischen Josefin Reinhard (Sina Zadra) und Alexander Verhoven (Frederik Götz) knistern. „Alexander findet sich mit seiner Familie mitten in einem Strudel aus Liebe, Macht und Reichtum, großen Lebenslügen, Missbrauch, Verrat, Mordanschlägen und viel verbotenem Sex wieder“, verriet die Mediengruppe RTL am Samstag aus den Drehbüchern von „Verbotene Liebe – Next Generation“.

Ansgar von Lahnstein wieder dabei

Auch die Figur Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka), ein Veteran aus dem 2015 abgesetzten ARD-Original, wird wieder mit von der Partie sein. Die zehnteilige Serie wird derzeit in Düsseldorf, Köln und Belgien gedreht. Produktionsfirma ist die UFA Serial Drama.

Vor ziemlich genau fünf Jahren hatte die ARD nach 4664 Episoden bei dem Dauerbrenner „Verbotene Liebe“ den Stecker gezogen. Als Grund wurde damals der „nachlassende Zuschauerzuspruch“ für die 1995 gestartete Vorabendserie angegeben. Bei den Intrigen rund um das verliebte Geschwisterpaar Jan und Julia und viele andere verhinderte Pärchen hatten zuletzt im Schnitt noch eine Million Leute zugesehen.