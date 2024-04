Die frühere No-Doubt-Frontfrau und der Country-Star leiden beide gelegentlich unter Selbstzweifel.

Los Angeles (dpa) - Das Sänger-Ehepaar Gwen Stefani (54) und Blake Shelton (47) teilt eigenen Angaben zufolge Unsicherheiten über das Altern. «Ich hatte diese Zeiten durchgemacht, in denen man sich fragt: "Oh mein Gott, werde nur ich älter? Bin ich hübsch?"», erzählte Stefani dem Magazin «Nylon». In der Beziehung «erschaffst du ein Drama in deinem Kopf über deine Unsicherheiten und was passieren könnte», schilderte sie. «Ich war in dieser Phase der Beziehung mit Blake und wurde paranoid.»

Shelton fügte hinzu, dass sie beide manchmal unter derartigen Sorgen litten. «Das sind Gespräche, die sie und ich miteinander führen», sagte er. «Wirst du mich noch lieben, wenn ich alt bin oder wenn ich vergesse, wer ich bin?»

Die frühere No-Doubt-Frontfrau und der Country-Star sind seit 2015 ein Paar und seit 2021 verheiratet. In dem neuen Duett «Purple Irises» singen sie gemeinsam über Unsicherheiten sowie Höhen und Tiefen im Eheleben.