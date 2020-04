Willem-Alexander: Ruhiger Geburtstag statt Oranje-Partys

Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren haben die Niederländer den Geburtstag ihres Monarchen zu Hause und ohne die traditionellen Oranje-Volksfeste begangen. Wegen der Corona-Krise waren die Feiern am Montag, dem „Koningsdag“, verboten worden. König Willem-Alexander, der am Montag 53 Jahre alt wurde, wünschte seinen Landsleuten dennoch einen „einzigartigen Königstag zu Hause“. „Feiert gemeinsam, aber mit Abstand“, sagte der Monarch in einer live ausgestrahlten Rede aus seinem Palast in Den Haag. Auch die königliche Familie feierte daheim. Willem-Alexander zeigte sich ohne Schlips; seine Frau Máxima (48) und die Töchter Amalia (16), Alexia (14) und Ariane (13) trugen bunte Frühlingskleider.

Tom Hanks: Mit seinem Blut gegen das Coronavirus

Nach ihrer überstandenen Covid-19-Erkrankung wollen US-Schauspieler Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson (beide 63) die Forschung bei der Entwicklung eines Impfstoffs unterstützen – mit ihrem eigenen Blut. Wegen ihrer überstandenen Erkrankung hätten sie Antikörper gegen das Coronavirus im Blut, sagte Hanks: „In der Tat werden wir es den Einrichtungen geben, die hoffentlich, an der, wie ich es nennen möchte, „Hank-Vakzine“ (englisch: „Hank-ccine“) arbeiten“, sagte der Schauspieler scherzhaft über den zukünftigen Namen eines möglichen Impfstoffs. Er werde aber kein Urheberrecht beanspruchen.

Marianne Rosenberg: Virus eine bedrohliche Erfahrung

Schlagersängerin Marianne Rosenberg hat eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Ende März habe sie erste Symptome bemerkt und deswegen zum Arzt gemusst, sagte die 65-Jährige. „Ich hatte Fieber und Erkältungssymptome und wurde positiv getestet. Das Ergebnis waren zwei Wochen Quarantäne, die ich noch um eine Woche verlängert habe.“ Mittlerweile sei sie negativ getestet worden, und es gehe ihr wieder gut. „So lange die Wohnung nicht verlassen zu können und permanent über das Virus nachzudenken, war eine fast bedrohliche Erfahrung.“

Michael Wendler: Werde Steuerschulden bezahlen

Schlagersänger Michael Wendler hat beteuert, seine Steuerschulden in Millionenhöhe komplett bezahlen zu wollen. „Die ersten Zahlungen an das Finanzamt sind bereits sechsstellig geleistet. Es dauert noch, aber ich werde alles bezahlen“, schrieb der in den USA lebende Künstler am Montag auf Instagram. In dem Interneteintrag nannte der 47-Jährige eine Summe von 1,2 Millionen Euro „Nachzahlung“. Hintergrund der Steuernachzahlung ist nach Angaben seines Managers Markus Krampe die nachträgliche Einstufung eines inzwischen verkauften Gestüts in seiner Heimatstadt Dinslaken als „Liebhaberei“ durch die Finanzbehörden.