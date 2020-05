[aktualisiert: 13.48 Uhr]

Tom Cruise: US-Schauspieler dreht auf Raumstation ISS

Mission Control statt Mission Impossible: US-Schauspieler Tom Cruise wird seinen nächsten Film im Weltall drehen. Geplant seien Dreharbeiten an Bord der Internationalen Raumstation ISS, bestätigte Nasa-Chef Jim Bridenstine. Dies werde eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern für die Raumfahrt begeistern, so der Direktor der US-Raumfahrtbehörde. Das Branchenblatt „Deadline.com“ hatte zuvor berichtet, dass Cruise für das Projekt auch mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX zusammenarbeiten will. Der 57-Jährige ist für waghalsigen Stunts bekannt.

Ilka Bessin: Komikerin von TV-Zuschauern gerührt

Die für ihre Performance als Cindy aus Marzahn bekannte Komikerin Ilka Bessin freut sich über den großen Zuspruch für ihre Teilnahme an der RTL-Sendung „Let’s Dance“. „Natürlich ist man gerührt, wenn so viele Menschen für einen anrufen – da kann man auch mal eine Träne vergießen“, sagte die 48-Jährige. „Ich trete ja hier nicht als Bühnenfigur an, sondern zeige mich so, wie ich bin. Und dass die Leute das mögen, hat mich sehr berührt. Jeder sollte irgendwann Vertrauen zu sich selbst haben und sich selbst cool finden.“

Vince Ebert: Comedian macht noch keine Corona-Witze

Der mit Auftritten zu wissenschaftlichen Themen bekannt gewordene Comedian Komiker Vince Ebert hält die Zeit für Witze über das Coronavirus noch nicht gekommen. „Für mich ist es noch zu ernst, um sich darüber lustig zu machen. Vielleicht ist es in ein paar Monaten leichter, wenn das Schlimmste vorbei ist“, sagte der 51-Jährige.

Bruce Willis: Von der Ex zurück zur aktuellen Ehefrau

US-Schauspieler Bruce Willis ist nach längerer Trennung während der Corona-Krise nun wieder mit Ehefrau Emma Heming (41) und den beiden Töchtern Mabel (8) und Evelyn (6) vereint. Heming postete auf Instagram gemeinsame Fotos und Videos aus dem ländlichen US-Staat Idaho. Die vergangenen Wochen hatte Willis (65) in Corona-Quarantäne mit Ex-Frau Demi Moore und seinen älteren drei Töchtern auf deren Familienranch verbracht. Moore und Willis waren bis 1998 elf Jahre miteinander verheiratet.

Adele: Sängerin überrascht auch Daniela Katzenberger

Adele hat am Mittwoch mit einem neuen Look überrascht. Einen Tag nach ihrem 32. Geburtstag veröffentlichte die britische Sängerin ein Foto, auf dem sie sich gertenschlank präsentierte. „Danke für die Geburtstagsliebe. Ich hoffe, ihr bleibt alle in Sicherheit und bei Verstand in dieser verrückten Zeit“, schrieb Adele dazu. Zahlreiche Instagram-User, darunter die aus Ludwigshafen stammende Reality-TV-Darstellerin Daniela Katzenberger, drückten ihr Erstaunen und ihre Begeisterung mit Herz-Emojis aus. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Vor Jahren habe Adele gesagt, sie wolle nicht wie ein Model aussehen, merkte eine Nutzerin an und nannte die Musikerin eine Heuchlerin.