Prinz Charles: Luxemburgs künftiger Thronfolger getauft

Der künftige Thronfolger Luxemburgs ist getauft worden: Der vier Monate alte Prinz Charles ist am Samstag bei einem Gottesdienst im Familienkreis in der Abteikirche in Clerf in die christliche Gemeinschaft aufgenommen, wie der Hof mitteilte. Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume wurde am 10. Mai geboren. Er ist der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume (38) und Erbgroßherzogin Stéphanie (36) und soll eines Tages seinem Vater Guillaume auf dem Thron folgen. Derzeit ist Guillaumes Vater Henri der amtierende Staatschef und seit 2000 Großherzog.

Kane Tanaka: 117-Jährige stellt weiteren Rekord auf

Der laut Guinness-Buch älteste lebende Mensch der Welt, Kane Tanaka, hat nun einen weiteren Rekord im Heimatland Japan geknackt: Dort gilt die Seniorin seit Samstag mit 117 Jahren und 261 Tagen als ältester je in Japan bekannter Mensch. Tanaka, die in einem Seniorenheim in der südwestlichen Stadt Fukuoka lebt, übertraf mit 117 Jahren und 261 Tagen die bisherige Rekordhalterin Nabi Tajima. Diese starb 2018 im Alter von 117 Jahren und 260 Tagen. Bereits seit März 2019 wird Tanaka vom Guinness-Buch als ältester lebender Mensch der Welt geführt.

Gerhard Polt: Humor ist manchmal rätselhaft

Der Kabarettist Gerhard Polt findet Humor rätselhaft. „Es ist nicht definierbar, was wie gut funktioniert und was nicht“, sagte der 78-Jährige. Mit dem Theaterregisseur Dieter Dorn habe er einmal ein Bauerntheater besucht, „irgendein bodenlos albernes Stück“. Doch es habe Riesengelächter gegeben, acht Vorhänge, und die Leute schwitzten vor Begeisterung. „Ich muss gestehen, da habe ich gedacht: Bin ich fremd, was trennt mich von diesen Menschen?“ Grundsätzlich aber sei es gut, dass nicht immer klar sei, was guter Humor sei.

Harvey Weinstein: Britischer Ritterorden entzogen

Die britische Königin Elizabeth II. (94) hat dem verurteilten Vergewaltiger und früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein seinen Ritterorden aberkannt. Das geht aus einem in London veröffentlichten Gesetzesblatt hervor. Die Auszeichnung war dem 68-Jährigen im Jahr 2004 wegen seiner Verdienste für die britischen Filmindustrie verliehen worden. Hunderte Frauen haben Weinstein inzwischen sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er wurde Ende Februar in New York von einer Jury für schuldig befunden und im März zu 23 Jahren Haft verurteilt.