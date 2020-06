Heino und Hannelore: Im Urlaub nach Österreich

Schlagersänger Heino und seine Frau Hannelore lassen sich durch Corona nicht von ihrem geplanten Österreich-Urlaub abhalten. Wie jeden Sommer wollten sie auch dieses Jahr einige schöne Tage in Kitzbühel verbringen, teilte Heinos Büro mit. Schließlich sei Hannelore Österreicherin. Und bald werde es ja wieder möglich sein, in das Nachbarland zu reisen. Im übrigen würden Heino (81) und Hannelore (78) in ihrem Wohnort Bad Münstereifel bestens von Freunden betreut. Zuvor hatte Heino erklärt, er verhalte sich sehr vorsichtig, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren: „Gerade wenn man schon über 80 ist, muss man doppelt vorsichtig sein.“

Alexander Gerst: WG-Erfahrung hilft im All

Dem Astronauten Alexander Gerst hat seine Erfahrung in Wohngemeinschaften bei der Vorbereitung für die Zeit im Weltraum geholfen: „Wäsche abnehmen, Zahnbürsten wegräumen, Küche und Klo regelmäßig putzen: Das ist da oben genauso wichtig“, sagte der 44-Jährige. Auch für das WG-Klima sei es gut, „weniger Spuren zu hinterlassen, als vorher da waren“. Als Student der Geophysik war Gerst demnach nicht übermäßig strebsam. „Ich habe eigentlich nie mehr gelernt als notwendig und saß in den Vorlesungen meistens ganz hinten“, sagte er. Aber wenn ihn etwas interessiert habe, habe er „bei den Professoren nicht locker gelassen, bis ich mit ihrer Antwort zufrieden war“.

Keedron Bryant: Zwölfjähriger landet Hit mit Protestlied

Mit einem Protestlied gegen Rassismus und Polizeigewalt hat der zwölfjährige Afroamerikaner Keedron Bryant Aufsehen in den sozialen Medien erregt. In dem 50-sekündigen Instagram-Video, das bis Montag rund 2,8 Millionen Mal aufgerufen wurde, singt der Junge unter anderem von der Herausforderung, als „junger schwarzer Mann“ standhaft zu bleiben gegen alltägliche Diskriminierungen. Prominente Persönlichkeiten wie Ex-US-Präsident Barack Obama, Basketball-Star LeBron James, die Schauspielerin Eva Longoria und die Sängerin Janet Jackson teilten das Video. Obama sprach von einem „kraftvollen Song“, mit dem Bryant die Frustrationen beschreibe, die er fühle.