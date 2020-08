Dwayne Johnson: Filmteam in Quarantäne-Blase

US-Schauspieler und Produzent Dwayne „The Rock“ Johnson lässt sich von der „Quarantäne-Blase“ der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA inspirieren. Sein Team werde für den Film „Red Notice“ Mitte September weiterdrehen und das Konzept der Quarantäne-Blase nutzen, sagte der 48-Jährige. Um die Basketball-Saison trotz Corona fortsetzen zu können, hat die NBA alle Mannschaften in eine Blase auf das Gelände von Disney World in Orlando geholt. In diesem abgeschlossenen Bereich leben, trainieren und spielen die Teilnehmer. Man habe sich mit den NBA-Verantwortlichen in Orlando in Verbindung gesetzt, sagte Johnson: „Sie waren großartig darin, mit uns zu teilen, was sich bei ihrer Blase bewährt hat. Wir können das in unserer eigenen Blase umsetzen.“

Samy Deluxe: Gastronomie ist ein hartes Geschäft

Der Hamburger Rapper Samy Deluxe hat nach fünf Jahren sein Restaurant „Gefundenes Fressen“ im Karolinenviertel geschlossen. „Gastro ist ein verdammt hartes Geschäft. Respekt an alle Leute da draußen, die es durchziehen. Ich hab kein Bock mehr drauf“, sagte der 42-Jährige. Aus dem Karoviertel zieht sich der Rapper deshalb aber nicht zurück. In den Räumlichkeiten des Restaurants soll es künftig „um soziale und kulturelle Inhalte“ gehen. So will er unter anderem seinen neuen Podcast „Hochkultur“ auch dort aufnehmen, und es sollen DJ-Sets und Livestreams produziert werden.

Herzogin Meghan: Queen gratuliert zum Geburtstag

Die Queen und andere Royals haben Herzogin Meghan herzlich zum 39. Geburtstag gratuliert. Zum Ehrentag am Dienstag wählte die königliche Familie für eine Veröffentlichung in den sozialen Medien ein Bild von Königin Elizabeth (94) und Meghan aus, das beide lachend bei einem Besuch 2018 in der englischen Stadt Chester zeigt. Die Royals wünschten der Herzogin von Sussex, so ihr offizieller Titel, unter dem Bild alles Gute. Die Kommentare in den sozialen Medien fielen hingegen teilweise bissig aus. „Man sollte ihr den Titel wegnehmen“ oder „Wer?“ – so oder ähnlich lauteten viele Bemerkungen über Meghan. Prinz Harry (35) und Meghan hatten sich vom Königshaus losgesagt und leben nun mit ihrem einjährigen Sohn Archie im kalifornischen Los Angeles. Den sogenannten Megxit nahmen viele Briten vor allem der ehemaligen Schauspielerin übel.