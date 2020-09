David Attenborough: Die Welt ist in Gefahr

Der britische Naturforscher David Attenborough hofft, mit einer Online-Kampagne junge Menschen für die Rettung des Planeten begeistern zu können. Am Donnerstag meldete sich der 94-Jährige zum ersten Mal bei Instagram an – und richtete sich in einer emotionalen Videobotschaft an die Nutzer des Online-Dienstes. „Die Kontinente brennen, die Gletscher schmelzen, die Fische verschwinden aus unseren Ozeanen“, sagte der bekannte Dokumentarfilmer. Seit 60 Jahren trete er im Fernsehen und im Radio auf: „Aber das ist mein erstes Mal auf Instagram.“ Diese für ihn „neue Art der Kommunikation“ wolle er nutzen, um die Menschen vor einer Umweltkatastrophe zu warnen. „Wir alle wissen: Die Welt ist in Gefahr“, sagte Attenborough.

Pete Townshend: Gitarrenspiel hat mich aus Käfig befreit

„The Who“-Gitarrist Pete Townshend hat durchs Gitarrespielen Misshandlungen als Kind verarbeiten können. „Das Gitarrenspiel hat mich aus dem Käfig befreit“, sagte der 75-Jährige. Als Vierjähriger sei er für einige Jahre zu seiner Großmutter geschickt worden. „Ich war todtraurig, weil sie mich so schlimm behandelte.“ Die rabiate Art der Oma habe ihn damals sehr geprägt. „Aus dem hübschen, fröhlichen Kind wurde ein verschlossener, ruinierter Junge, der fortan in einer Fantasiewelt lebte und keine Freunde mehr finden konnte.“ Mit zwölf habe er dann die Liebe zum Gitarrespielen entdeckt. „Das Gitarrenspiel hat mich aus dem Käfig befreit.“

Ernö Rubik: 500 Millionen verkaufte Zauberwürfel

Ernö Rubik, Erfinder des legendären Zauberwürfels, denkt gerne nach. „Ich formuliere Fragen, die ihre Antworten schon enthalten, aber erst entpackt werden müssen, bevor sie sichtbar werden“, sagte der 76-Jährige. Das sei für ihn ein genauso großes Abenteuer wie eine Südpol-Expedition. „Nicht ganz so gefährlich, aber man darf in beiden Fällen nicht aufgeben.“ Rubik erfand 1974 den Zauberwürfel. Seinen Angaben zufolge wurden von diesem bis heute um die 500 Millionen verkauft. Auf die Frage, wie viel er damit verdient habe, sagte der Ungar: „Weniger als Sie denken, und mehr, als ich je erwartet hätte.“

Mary Trump: US-Präsident an Verschwörung beteiligt

Im Streit um Anteile am Immobilien-Imperium der Familie strengt Donald Trumps Nichte Mary einen Prozess gegen den US-Präsidenten und zwei seiner Geschwister an. In einer in New York vor Gericht eingereichten Klage wirft die 55-Jährige ihnen vor, sie um mehrere Millionen Dollar betrogen zu haben. Präsident Trump, sein im August gestorbener Bruder Robert sowie seine Schwester Maryanne – eine Ex-Bundesrichterin – hätten sich dafür gegen sie verschworen. Die Ansprüche gegen Robert werden bei dessen Nachlassverwalter geltend gemacht.